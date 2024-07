Offerta Trenitalia a 2 euro occhio alla truffa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Attenzione alle false promozioni sui titoli di viaggio. Sta diventando virale la notizia di una presunta promozione di, che offrirebbe ai residenti in Italia l’acquisto al costo di 2della “Cartafreccia Platino Infinito”, che consentirebbe viaggi gratis per un anno. Come? Cliccando su un link e rispondendo a poche semplici domande. Nei falsi messaggi, talvolta viene indicato che i fondi raccolti verranno destinati a scopi benefici e/o progetti sociali. La promozione in realtà è unae l’appello è di non cliccare sui link presenti nei messaggi e di non fornire informazioni personali. “In caso di offerte e promozioni che appaiono interessanti – spiega– si raccomanda di verificarne la veridicità attraverso i canali ufficiali”.