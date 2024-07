Mio figlio | dal cast alla storia vera tutto quello che c’è da sapere sul film turco

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 19 luglio 2024) Mio: dalche c’è dasulL’autismo o la Sindrome di Asperger sono malattie su cui troppo spesso vige un certo silenzio, quando invece un maggior dibattito potrebbe aiutare a conoscere meglio tali patologie e i modi con cui potervisi opporre. Ecco allora che il cinema in più occasioni ha cercato di proporre storie che affrontano tali tematiche, con titoli come i classici Rain Man – L’uomo della pioggia o Buon compleanno Mr. Grape, fino agli italiani Quanto basta eil mio folle amore. Anche il cinemasi è interessato all’argomento con Mio. Diretto da Bora Egemen, ilaffronta in particolare il rapporto che un genitore tenta di instaurare con il proprioaffetto da tali problematiche.