Jesi Unico soggetto tra il calcio femminile targato Jesina e il settore giovanile maschile dell’Aurora

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si chiamerà Apd LFna Aurora e la nuova realtà comprende oltre 550 giovani atleti, 19 luglio 2024 – Era nell’aria e le tante voci che circolavano portavano tutte in un’unica direzione: la collaborazione diretta tra lanaed il. Simone Grattini e Massimo Coltorti Puntuale è arrivata l’ufficialità della notizia: “Ildell’ Aurorae lanadel Presidente Massimo Coltorti – si legge nella nota – è lieta di comunicare l’ avvenuta unificazione delle due Società in un’ unica entità: l’ “APD LFNA AURORA”. Vista l’ importante crescita, non solo a livello numerico delle due associazioni sportive sopra menzionate, si è ritenuto opportuno ampliare la base societaria per dare maggiore stabilità a tutto il movimento sportivo che esse rappresentano”.