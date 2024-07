Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni | Umberto nei guai?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 19 luglio 2024) Proseguono i lavoro per Il9, che debutterà a settembre su Rai Uno con i nuovi episodi. Il daily della rete ammiraglia aveva ricevuto il via libera per un nuovo capitolo già in concomitanza con la messa in onda del finale di stagione. Di seguito, ecco le primetrapelate. A mesi di distanza dall’ottava stagione, il cui ultimo episodio è andato in onda venerdì 3 maggio, continuano i lavori su Il9. Il finale del precedente capitolo ha assistito alla rocambolesca fuga di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) da Milano, dopo la denuncia per adulterio di Tancredi (Flavio Parenti) verso sua moglie. Insomma, un finale che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, ma anche con diversi interrogativi.