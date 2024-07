Colori Sensazioni e Benessere

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) In questo articolo l’Architetto Aniello Tirelli ci spiegherà la differenza traprimari, secondari e terziari e come influiscono sul nostrosi suddividono in due macrocategorie: iacromatici che sono il bianco, il nero e il grigio e icromatici che si distinguono a loro volta inprimari, cioè quelli che non si possono ottenere dalla mescolanza di altri(giallo, rosso e blu) esecondari che si ottengono dall’unione in parti uguali deiprimari. Mescolando invece iprimari in quantità diverse tra loro otteniamo i cosiddettiterziari. Ognuno di essi ha un’importante influenza nella nostra quotidianità.