‘A Teatro in Famiglia’ | rassegna estiva al via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) ‘Ain Famiglia - estate’ parte oggi all’Arena Hesperia di Meldola. Sono tre gli appuntamenti, programmati all’aperto, con tre produzioni di Accademia Perduta/Romagna Teatri che, insieme all’Amministrazione Comunale, organizza la fortunata. Il cartellone sarà inaugurato, stasera alle ore 21.15 da ’Naso d’argento’, uno spettacolo della compagnia ’Progetto g.g.’, con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, ispirato a una fiaba di Italo Calvino. Protagonista della pièce è Lucia, eroina che cade nell’inganno del cattivo riuscendo però a svelarlo nelle sue bugie e scoprirlo nelle sue verità. Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il cattivo resti solo con il suo inganno, e per potersi infine salvare. Invece venerdì 26 luglio, sempre alle 21.15, sarà la volta di ’Storia della Terra’, portato in scena da Danilo Conti della compagnia ’Tcp tanti cosi progetti’.