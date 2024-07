Spesa a casa? La fa e te la porta lo shopper Everli ne cerca 50 in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 luglio 2024 – Cresce la domanda di, i lavoratori incaricati di fare laper il cliente e consegnarla a. Si tratta di un lavoro autonomo e flessibile, una variante del rider: è l’operatore a decidere quando lavorare se in settimana, nel weekend, tutto il giorno o solo un'ora, con compensi per ogni ordine consegnato e pagamento settimanale. Nei giorni scorsi, principale operatoreno per lacon un fatturato di oltre 100 milioni di euro, ha avviato la ridi 50in 12 provincene, dal Trentino Alto Adige alla Campania, nell’ambito della strategia di rafforzamento, riorganizzazione e rilancio legata all’acquisizione dell’azienda da parte di Palella Holdings.