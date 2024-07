Pechino e le truppe in Bielorussia | la Cina alle porte della NATO

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) In corrispondenza dell’ultimo verticetenutosi a Washington, la scorsa settimanaha organizzato un esercitazione militare in, inviandomilitari cinesi ad un passo dal confine orientale del Patto Atlantico. E intensificando le proprie esercitazioni aero navali nel Pacifico. L’esercitazione insarebbe da ricondursi al quadroSCO, Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, alla quale ha da poco aderito anche Minsk. Al principio questa Organizzazione, nata nel 2001, era sorta dalla volontà di Shangai e Mosca di andare incontropreoccupazioni espresse dai paesi membri dell’Asia centrale, relative ai problemi di sicurezza scatenati soprattutto da fenomeni come il terrorismo, il separatismo e il fondamentalismo.