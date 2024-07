Lutto nel calcio il giocatore trovato morto a casa | tifosi e compagni sotto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Tragedia nel mondo dello sport, il giovane atleta èa 20 anni. È stato un autenticoperdi squadra: Justin Cornejo, estremo difensore del Barcelona Sporting Club, se ne è andato in circostanze ancora da chiarire. Il terzo portiere del club equadoriano era stato ricoverato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 luglio, in condizioni critiche. Dalle prime informazioni circolate sui media pare che Justin Cornejo sia statoprivo di sensi nel bagno della sua abitazione. È probabile che sia caduto e abbia sbattuto violentemente la testa riportando ingenti danni cerebrali. Dopo il trasporto e il ricovero in ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.