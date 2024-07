La Trama di Spider-Man Noir rivela un enorme cambiamento nell’eroe di Nicolas Cage

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , I fan hanno atteso pazientemente qualsiasi notizia su-Man, la nuova serie in uscita dallo-Verse di Sony. Il progetto ha come protagonista il sempre incoerente, anche se questo è vicino a tutto ciò che si sa dello show. Tuttavia, una sinossi dell’insider DanielRPKi cattivi cheaffronterà nel progetto, oltre a unal suo alias. “Seguiamo Ben Reilly, un investigatore privato, mentre inciampa in una tana di coniglio di corruzione nella New York del 1933, stabilendo anche il suo passato di supereroe. Reilly indaga sulla morte di Edward Addison, il che lo porta a scoprire che il sindaco stando qualcosa di nefasto che coinvolge il boss del crimine Silvermane e la femme fatale Yuri Watanabe. Sì, i fan hanno letto bene,non interpreterà Peter Parker in-Man