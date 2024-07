La Serie tv di Fallout ha ottenuto 16 nomination agli Emmy

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Ladi Bethesda e Prime Video haun incredibile successo, confermato dalle 16. Questo riconoscimento non solo esalta la qualità dello show, ma inietta una dose di fiducia al team in vista della seconda stagione. Latv: Lo Show Che Sta Conquistando gliLeprincipali includono la miglioredrammatica, la migliore sceneggiatura per unadrammatica e il miglior attore protagonista in unadrammatica per Walton Goggins. Questi riconoscimenti collocanosubito dietro a The Last of Us della HBO, confermando che gli adattamenti di videogiochi stanno guadagnando una solida presenza nel panorama televisivo. Nonostante non si conosca ancora il programma delle riprese per la seconda stagione, gli showrunner hanno confermato che stanno procedendo rapidamente.