Furti e accattonaggio in Borgo Raccolta firme dei commercianti

(Di giovedì 18 luglio 2024), microcriminalità emolesto. Sono alcune delle piaghe che affliggonoe per le quali ieri il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino, è stato ricevuto dai vertici dei carabinieri per discutere della sicurezza in centro storico. Insieme a lui, anche un delegato deicittadini che ha presentato una mozione, firmata da oltre 50 esercenti delle principali attività di, con la richiesta di "maggiore controllo e una più solerte risposta alle richieste di intervento che vengono mosse dai negozianti. Troppe volte - c’è scritto nella- ci troviamo a segnalare situazioni spiacevoli di degrado e pericolosità alle quali non segue nessun tipo di intervento". L’intento dei, e di Confesercenti, è stato quello di "creare un filo diretto di dialogo per rendere questa parte di Pisa più vivibile e decorosa".