Europa League 2024 2025 risultati ritorno primo turno preliminare | avanti Elfsborg e Wisla

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Tempo di verdetti neldi, andiamo allora a scoprire idi questa sera con le sei squadre che si sono qualificate per il secondodi qualificazione della seconda competizione Uefa per importanza. Colpo delCracovia sul campo del Llapi e qualificazione per i polacchi: nell’1-2 in rimonta degli ospiti contro i kosovari in gol Rodado, Tahiri e Kiakos. Il Tobol, squadra kazaka, vince contro gli slovacchi del Ruzomberok, ma non basta per evitare l’eliminazione immediata dal percorso, lunghissimo, verso i gironi: El Messaoudi all’8? aveva provato a indirizzarla, ma all’andata era finita 5-2 per i rivali. Show dell’sul campo del Pafos: gli svedesi segnano cinque reti ai ciprioti e volano al secondocon un 2-5 davvero spettacolare.