Arrigo Sacchi lo accusa e Roberto Baggio lo umilia | Purtroppo le persone siluro clamoroso

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non è un calcio di rigore quel particolare dal quale si giudica un giocatore. La lezione di Francesco De Gregori vale pienamente per, anzi, si moltiplica. È l'unico calciatore ad essere stato amato di più, dopo aver fallito un tiro dal dischetto. Dopo gli iniziali improperi e i pianti per un mondiale solo accarezzato, l'Italia ha amatoper la sua umanità ed il sincero dolore che lui per primo provava. Il 17 Luglio sono passati esattamente trent'anni da quel pomeriggio torrido di Los Angeles, in cui lo stadio Rose Bowl di Pasadena assomigliava di più ad una fornace che a un campo di calcio. Il Brasile lì conquistò il suo quarto mondiale, con un giovane Ronaldo che assistette solo da spettatore, ma già faceva intravedere il suo talento.