Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Si torna a salire possibile spazio per la fuga

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo un inizio morbido, si apre l’ultima, faticosissima parte delde. Dasi comincia costantemente a: la Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdevoluy di 177,8 chilometri. Una frazione in attesa degli ultimi 50 chilometri, con il Col Baynard (6,8 km al 7,3%), Col du Noyer (7,5 km all’8,1%) e il finale di 3,8 km al 5,9%. E quindi, gli scalatorino protagonisti. Sarà il giorno in cui Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) potrà chiudere definitivamente i conti? Non lo sappiamo, ma forse le tre salite non sono abbastanza dure per poter fare la differenza, e poi nel caso sono Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a dover provare qualcosa per riavvicinarsi. Ma forse non è quello il terreno giusto.