Si cambia nel pre-serale di Rete4 | chi prende il posto di Bianca Berlinguer

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Paolo Del Debbiorà ildinell'access prime time di Rete 4. Ad annunciarlo è stato Mauro Crippa, direttore generale dell'Informazione di Mediaset, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese per svelare i nuovi palinsesti. «Una novità sostanziale riguarda l'access prime time di Rete 4 - ha detto -ha fatto un tratto di strada lo ha fatto molto bene e siamo soddisfatti. Da settembre partirà Paolo Del Debbio su quello spazio». Del Debbio, inoltre, «manterrà la sua prima serata su Rete 4 con 'Dritto e Rovescio' ma farà anche questa striscia che molti di voi ricordano aveva fatto anche in passato». Quanto a, «raddoppierà la sua esperienza televisiva in prime time - ha spiegato Crippa - perché a partire da ottobre farà sia la prima serata il martedì sia la domenica.