Semplici | La Spal merita la serie A Spiace vederla in questa situazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Leonardo(foto) è ancora alla finestra. Per la seconda stagione di fila, l’allenatore fiorentino si ritrova senza squadra (l’ultima esperienza risale alla seconda parte del campionato diA 2022-23, terminato con la retrocessione dello Spezia inB dopo lo spareggio con l’Hellas Verona), con la speranza di poter tornare in pista prima possibile. Ai microfoni della trasmissione Calcio Time su Europacalcio.it, misterha parlato anche della. Tornata nella categoria in cui l’aveva presa nel dicembre 2014, quasi 10 anni fa. "Mi ditanto vedere lain– assicura il tecnico –. Per me quella in biancazzurro è stata un’esperienza bellissima: fa male vederecaduta. Il presidente Tacopina aveva promesso obiettivi diversi come il ritorno inA, la categoria che spetterebbe alla