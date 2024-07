Roma maxi rogo | evacuate abitazioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 18.48 Alcune squadre dei vigili del fuoco disono impegnate in zona Casal Lumbroso - Massimina per un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione. Sono stati coinvolti dalle fiamme due capannoni: in via precauzionale sono statediversea causa del fumo denso che ha interessato l'intera area. L'intervento da parte dei pompieri non è ancora concluso. Sul posto anche il Dos per coordinare le operazioni di spegnimento e bonifica.