Minorenne Violento Affidato a una Comunità dopo Maltrattamenti e Resistenza alla Polizia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Teramo - Un 17enne è stato collocato in unadella provincia di Pescara perai familiari ea pubblico ufficiale. Il giovane, afflitto da problemi di dipendenza da gioco e uso di stupefacenti, è stato portato in una struttura dsquadra mobile di Teramo, in seguito all’esecuzione di una misura cautelare disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Le indagini hanno rivelato che dal mese di ottobre 2022 il ragazzo ha ripetutamente maltrattato i genitori e la sorella, instaurando un clima di intimidazione e violenza domestica. Tra gli episodi più gravi, vi sono furti di denaro e gioielli ai danni dei familiari. Inoltre, l'8 luglio scorso, il 17enne ha minacciato con un coltello alcuni poliziotti intervenuti su richiesta dei familiari.