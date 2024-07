L’uomo mascherato che terrorizzava la Balduina è stato preso in carico dai servizi sociali

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Finisce il panico tra gli abitanti del quartieredi Roma. Èindividuato e portato viachei residenti con il suo comportamento imprevedibile e aggressivo, spesso girando per il quartiere con un bastone di legno, il capo ricoperto di foglie, bavaglini da neonato legati alle braccia e un mantello fatto con un lenzuolo. Si tratta di un senzatetto ucraino di 47 anni, riferisce Il Messaggero. Dopo l’ennesima segnalazione, registrata alle 8:30 di ieri da viale delle Medaglie d’Oro, due pattuglie della polizia sono intervenute., in evidentedi agitazione, ètrasferito in codice giallo all’ospedale Santo Spirito grazie anche all’intervento di un’ambulanza del 118. Dopo la visita, èportato all’ufficio immigrazione della polizia, identificato e affidato ai