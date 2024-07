Luca e Gaia di Temptation Island nel caos lui pesantemente insultato | i motivi

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Domani, giovedì 18 luglio, andrà in onda un nuovo appuntamento con. In tale occasione, diversi nodi verranno al pettine, specie per alcune coppie, come ad esempio quella formata da. Sul profilo Instagram del reality show è stato condiviso in queste ore un video inerente proprio la coppia sopracitata al di sotto del quale il ragazzo è stato preso fortemente di mira. Le dichiarazioni diche indignano i telespettatori distanno generando parecchio sgomento a. Il ragazzo ha ammesso di avere bisogno di stare anche con altre donne, in quanto sente un impellente bisogno fisico. Tuttavia, nel momento in cui si è reso conto che anche la sua compagna si sia lasciata travolgere dalle attenzioni di un tentatore, ha dato di matto ed è andato su tutte le furie.