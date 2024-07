L’invasione degli artisti di strada Montefabbri torna la Fiesta Globàl

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Asta perre, l’attesissimo festival delle arti globali che ogni anno attrae nel piccolo borgo di 35 abitanti almeno 10mila persone. Da domani a domenica 21 saranno in programma spettacoli di tutti i generi e per tutte le età, che permettono alla manifestazione di assumere sempre più i connotati di una festa, oltre che internazionale, anche intergenerazionale. Anno dopo anno si rafforza l’idea del “pensare globale e agire locale“, grazie al lavoro in sinergia dell’associazione giovanile Tribaleggs, con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino e della Città di Vallefoglia, che porta ai miglioridel globo che mettono in scena esibizioni di musica, danza, teatro e molto altro.