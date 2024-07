La Talpa 4 svelato un altro concorrente della prossima edizione | si tratta di una famosa ex gieffina ed ex naufraga

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pochi minuti fa è stato spoilerato il nome di unde La, il reality show che tornerà in onda a furor di popolo dopo diversi anni di stop. A Nicola Ventola, stando a quanto trapelato da Davide Maggio, andrà a fare compagnia Marina La Rosa, indiscussa protagonistaprima storicadel Grande Fratello, vista poi alcune stagioni fa anche nelle vesti dia L’Isola dei Famosi. Ecco quanto trapelato dal blogger: Il primove l’abbiamo annunciato (Nicola Ventola). Per par condicio, tuttavia, non possiamo tralasciare la primadonna de La4: possiamo svelarvi in anteprima che a prender parte alla rinnovatadel reality che fu di Italia 1 ci sarà Marina La Rosa.