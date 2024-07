Chi può fare le scarpe alla Von der Leyen Futuro Ue il retroscena di Sardoni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono ore concitate per le nomine Ue. Giovedì 18 luglio gli eurodeputati decideranno se votare Ursula von dercome presidente della Commissione europea per un secondo mandato oppure dare inizio a un nuovo corso. Il tema è al centro del dibattito della puntata di “In Onda”, il talk politico di LA7, condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Qualche giorno fa l'ospite della serata è stata la giornalista Alessandraa cui Telese rivolge una domanda precisa: “Cosa succede se la Von derviene fatta secca?”. Secondosi potrebbe aprire uno scenario inaspettato: “E' molto complesso. Ho sentito una fonte autorevole di Fratelli d'Italia. Mi ha detto che se non dovesse farcela il nome nuovo potrebbe essere quello di Roberta Metsola”.