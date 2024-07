Anna annuncia altri sold out al suo tour nei club e la quinta data a Milano

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024)out al suoneie laal Fabrique di, i biglietti sono online Continua il successo di, tra le artiste più ascoltate in Italia! Dopo l’uscita del suo album Vera Baddie certificato disco d’oro e da due settimane in cima alla classifica album (FIMI/GFK),ilout delle date dell’8 novembre a Napoli, del 13 novembre a Torino e del 26 novembre a, euna. La nuovamilanese del, prodotto da Vivo Concerti, sarà lunedì 11 novembre al Fabrique. I biglietti per la nuovadisaranno disponibili su www.vivoconcerti.com da mercoledì 17 luglio 2024 alle ore 13:30 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 22 luglio 2024 alle ore 11:00.