Riassunto | La Patient Safety Movement Foundation presenta l’11a edizione annuale del World Patient Safety Science and Technology Summit che si svolgerà dal 6 al 7 settembre 2024

(Di martedì 16 luglio 2024) Vari leader di pensiero da tutto il mondo si riuniranno per far fronte ai problemi cruciali e proporre innovazioni nel campo della sicurezza dei pazienti IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–La(PSMF) riunirà alcuni dei più rinomati sostenitori ed esperti al mondo nel campo della sicurezza dei pazienti aldelche sidal 6 al 7nel campus della University of California, Irvine, un polo di ricerca innovativa; durante le due giornate del convegno saranno affrontati alcuni dei problemi più cruciali e discusse varie soluzioni pionieristiche riguardanti la protezione dei pazienti da pericoli prevenibili in ambienti sanitari.