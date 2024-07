Moie LG2 Twirling protagonista agli European Cup in Croazia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) Il Sindaco Tiziano Consoli tira le conclusioni di una stagione sportiva ad altissimo livello e piena di successi per le società e gli atleti del suo territorio, 16 luglio 2024 – Terminano con il ricordo di un grande successo gliCup dia cui ha partecipato la società moiarola LG2, che si sono disputati a Porec in, nel corso della scorsa settimana. Ottimi i piazzamenti per la società del presidente Emanuele Ceccacci, che si conferma uno dei punti di riferimento per lo sport locale e una colonna della ginnastica e delanche al di fuori delle mura della Vallesina. Lg2 ha ottenuto una meda d’oro con Pasquinelli Alessia, nella categoria youth A, tre argenti rispettivamente con Sofia Caprini nella categoria Youth A, ancora Alessia Pasquinelli nella categoria Youth Elite e Lucrezia Fioretti, nella categoria Freestyle Senior Elite.