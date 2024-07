La rottura tra Checco Zalone e Mariangela Eboli

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 16 luglio 2024) LatraDopo quasi due decenni insieme, il celebre comicoe la sua compagnahanno deciso di prendere strade separate La notizia della separazione diha scosso i loro sostenitori, che per anni li hanno ammirati come una coppia stabile nel panorama dello spettacolo italiano. L’indiscrezione, diffusa da fonti vicine alla coppia, ha confermato ciò che molti sospettavano da tempo. Un lungo viaggio insieme La loro storia d’amore è iniziata nel lontano 2005, quando i destini di, all’anagrafe Luca Pasquale Medici, esi sono incrociati in una pizzeria., cantante di talento, è stata subito colpita dal carisma di, presentatosi in modo scherzoso come un “musicista matrimonialista” alla ricerca di una partner professionale.