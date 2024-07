La controversa sentenza sulle vittime del terremoto dell’Aquila

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 16 luglio 2024) Un nuovo colpo di scena si è verificato nell’ambito dei processi civili relativi ai decessi avvenuti durante ildel 6 aprile 2009. La Corte d’Appello ha confermato ladi primo grado del 2022, che esonerava la presidenza del Consiglio dei ministri da qualsiasi responsabilità per la morte di sette studenti causata dai crolli durante il sisma nel capoluogo abruzzese. Di conseguenza, le famiglie dellenon solo non riceveranno alcun risarcimento, ma saranno anche obbligate a coprire le spese legali, per un totale di quasi quattordicimila euro. Secondo i giudici, la causa della tragedia risiede nelle decisioni prese dai ragazzi stessi, scagionando così la Commissione Grandi Rischi. Questa commissione si era riunita all’Aquila il 31 marzo 2009, cinque giorni prima del devastante, diffondendo messaggi rassicuranti.