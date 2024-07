J D Vance è il candidato vicepresidente di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Nel 2016, quandoscelse il governatore dell’Indiana Mike Pence come suo compagno di corsa, la sua scelta fu ampiamente vista come un tentativo di corteggiare gli elettori cristiani evangelici che potrebbero essere stati diffidenti nel sostenere, un ex democratico sposato tre volte. Questa volta,ha optato per JD. E come la sua scelta precedente, la scelta del senatore dell’Ohio offre qualche spunto sulla strategia di campagna dell’ex presidente e, forse, su come governerebbe se tornasse alla Casa Bianca. La scelta suggerisce chesa che questa elezione sarà vinta o persa in una manciata di stati industriali chiave del Midwest.