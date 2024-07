Infami ci avete rubato tutto Furto in casa in pieno giorno il volto di Canale 5 vittima dei ladri

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Da un lato l’estate dei matrimoni vip, dall’altro quello dei furti in. Periodo nero per alcuni personaggi noti che, rientrando, si sono ritrovati l’appartamento a soqquadro e svaligiato. Dopo Caterina Balivo, che era in vacanza con la famiglia mentre ignoti si introducevano nella suadi Roma e portavano via, la brutta sorpresa è toccata a Chiara Nasti e al marito Mattia Zaccagni. L’influencer, che tra l’altro è prossima al parto, si era presa una pausa dai social ed è tornata con la foto di scatole di Rolex e di gioielli vari buttate a terra. C’è voluto un istante per capire che, per la seconda volta in soli 8 mesi, iavevano fatto piazza pulita. Leggi anche: “L’hanno espulso da scuola”. Achille Costacurta, Martina Colombari parla del figlio Ladel vip svaligiata dai: “” “Questa è l’Italia.