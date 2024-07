Giulierini racconta gli etruschi Torna archeologia e teatro La cornice è il parco del Sodo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024)la fortunata combinazione trache quest’anno si arricchisce anche con una mostra, degustazioni e attività per i più piccoli. La sesta edizione delArcheologico è alle porte. Venerdì, sabato e domenica sarà un crescendo di iniziative di cui sarà sede naturale ilarcheologico del. A organizzarlo ci pensa ancora una volta l’associazione culturale rumorBianc(O) ed è affidato alla direzione artistica di Chiara Renzi. Ieri mattina la presentazione ufficiale in Comune alla presenza del Sindaco, del Maec e dell’Accademia Etrusca. Il via venerdì alle 17:30 con la prima novità di quest’anno: l’apertura alle ore 17,30 di una mostra di Renzo Francabanderadel presente che resterà visitabile fino al 18 settembre.