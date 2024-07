EUROBET Gruppo Entain presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) (Adnkronos) - Confermato l'impegno diper la crescita sostenibile e responsabile 16 luglio 2024 -, azienda leader nel settore dell'intrattenimento, pubblica oggi il suodi, che rendiconta le performance dell'azienda in materia di ambiente, società e governance (ESG) e conferma l'impegno per una crescita sostenibile e responsabile. Al centro del percorso dii valori di innovazione e, essenziali per perseguire una strategia di crescita, che crei al tempo stesso le condizioni per un impatto positivo all'interno delle comunità di riferimento. Oltre al benessere delle comunità in cui opera, l'azienda pone attenzione all'ambiente, alle proprie persone e all'innovazione tecnologica. L'azienda si è impegnata a mitigare il suo impatto ambientale, attraverso iniziative di efficientamento energetico e della gestione dei rifiuti.