Desalinizzazione acqua marina | cos’è e come funziona in Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) La siccità è un problema che incombe sempre più non solo inma anche nel resto del mondo, soprattutto nelle aree che fino a poco tempo fa non erano caratterizzate da questo fenomeno. Si cercano quindi soluzioni per risolvere tale questione e una di queste è ladell’. La diminuzione delle riserve idriche sta causando seri problemi e il più preoccupante è sicuramente la mancanza dipotabile. Tale situazione non solo può causare problemi di salute per gli esseri umani, ma provocare anche tensioni sociali e conflitti per l’accesso alle risorse idriche. In più, impatta negativamente sui raccolti e sul bestiame, riducendo la produzione alimentare e causando la morte degli animali per la mancanza di pascoli.