Cos' hanno visto gli americani | spari contro Trump Edward Luttwak definitivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) L'attentatoDonald, per ovvie ragioni, continua a riempire il dibattito televisivo. E non solo. Già, quel proiettile che lo ha sfiorato, colpendo l'orecchio: pochi centimetri più in là e chissà cosa sarebbe accaduto. Per certo, quel che è successo ha comunque sconvolto gli Stati Uniti e il mondo intero. Un caso agghiacciante, eclatante, le cui conseguenze sulla campagna elettorale in corso potrebbero essere dirompenti, conseguenze che però vanno ancora soppesate. Di tutto ciò se ne parla a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 15 luglio. Tra gli ospiti ecco il politologo, uno che dice sempre la sua, senza peli sulla lingua, nemmeno per idea. Quelche non ha mai fatto mistero di apprezzare la figura di Donaldnel suo complesso.