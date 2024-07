Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 16 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) Alonzi nuovo attaccanteVigor Senigallia. Centrocampista e difensore centrale per la Jesina: Serfilippi e Scoccimarro, estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Martedì 1614.00 – PRIMA– Nicola Cercaci è un nuovo giocatore del Borgo Minonna – leggi qui Ore 13.20 – PRIMA/PROMOZIONE – Montemarciano, il primo rinforzo è William Ulisse – leggi quiD – Federico Alonzi è il nuovo attaccanteVigor Senigallia. Dal Trastevere dove ha segnato 21 gol negli ultimi due anni Alonzi ha assaggiato laC (6 presenze nessun gol) ma ha giocato a lungo inD per complessive 233 presenze e 68 gol, 8 lo scorso anno con 4 rigori. leggi qui Lunedì 15serfilippi e scoccimarro PROMOZIONE – Due nuovi innesti in casa Jesina: Serfilippi e Scoccimarro.