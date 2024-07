Acqua calda per difendersi dal veleno del pesce ragno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) L’anno scorso mi trovavo in Sardegna e sono stato punto da unad un piede. Ho avuto un dolore intensissimo per alcune ore. La zona colpita era arrossata e gonfia ed io l’ho trattata come un trauma qualsiasi usando del ghiaccio. Mi è stato detto che ho sbagliato perché dovevo usare il caldo. Mi può spiegare il motivo? Lettera firmata *** Effettivamente l’unica cura immediata in questo caso era il caldo ma vediamo insieme il perché. Ilo tracina o vipera del mare è unche è presente anche nelle nostre coste, predilige i bassi fondali sabbiosi, specialmente dopo una mareggiata e si annida sotto la sabbia. Odia la confusione per cui è più facile incontrarlo nelle spiagge isolate. Presenta delle spine dorsali collegate a ghiandole velenifere che in condizioni di riposo sono abbassate ma vengono erette quando la tracina si sente disturbata.