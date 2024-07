Zibido bambini terrorizzati dopo il raid con spranghe al centro estivo Il sindaco | Pronti a fornire lo psicologo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024)San Giacomo – “ad attivare un supporto psicologico per i, in caso di bisogno”. Così la sindaca diSan Giacomo, Sonia Belloli, torna su quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato al camping del. Scavalcato il muro di cinta, un gruppo di ragazzi con maschere eha fatto irruzione nel campetto polivalente gestito dal Comune, dove si trovavano 70fra elementari e medie, che avrebbero trascorso lì la notte in tenda. Nessuno si è fatto male, né ci sono stati danni materiali, ma i vandali – ai quali si sta ora cercando di dare un volto - hanno seminato paura e disorientamento, specie tra i più piccoli. In accordo con le famiglie, le educatrici della cooperativa che ha in gestione ilhanno deciso di non annullare il pernottamento in tenda, per non traumatizzare ulteriormente i, ma gli strascichi dell’episodio non smettono di farsi sentire, tant’è che alcuni sono ancora spaventati.