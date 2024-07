Un anno fa il botto volavo dalla bici e mi facevo malissimo Poi tanta fisioterapia e a fine anno sarò più forte di prima | l’esempio di Jovanotti è da seguire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Allala storia della rinascita dia 365 giorniterribile caduta incletta nella Repubblica Dominicana, che ha comportato una doppia operazione chirurgica, è davvero esemplare. Che il cantautore fossedal punto di vista mentale e fisico lo si sapeva già, nonostante abbia 57 anni non si è mai risparmiato sullae nei suoi viaggi in capo al mondo in solitaria. In molti si sono chiesti come il suo stato mentale avrebbe reagito dopo quel brusco e repentino stop che lo ha costretto non solo ad annullare tutti i progetti previsti sia live che discografici, ma anche ad avere delle importanti ripercussioni economiche. Piano piano l’artista come l’araba fenice ha mandato degli input e dei segnali ai fan sulle sue condizioni di salute.