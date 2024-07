San Vincenzo da oggi è attivo lo sportello digitale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 luglio 2024) SAN– Da(15 luglio) i servizi amministrativi e le pratiche burocratiche per i cittadini saranno presenti anche sullo, nell’apposita sezione del sito web del Comune di San. I primi servizi online delloa disposizione del cittadino riguardano (per ora) alcune prestazioni di base: richiesta di accesso agli atti, richiesta agevolazioni scolastiche, richiesta di iscrizione al trasporto scolastico, richiesta permessi attività economiche, parcheggio Rimigliano, parcheggio e transito residenti, parcheggi rosa-over 65-medici, richiesta utilizzo sala consiliare e richiesta utilizzo sala ex Fucini. Saranno raggiungibili dalla home page del portale dell’ente, cliccando in alto sul menu Servizi, o servendosi della funzione ‘cerca’.