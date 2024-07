Olimpiadi Parigi 2024 venerdì 9 agosto | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il, ile glicompleti di. Allediva in scena il terzultimo giorno di gare e comincia la ginnastica ritmica con Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che vogliono incantare il mondo nel concorso generale individuale. Proseguono le finali dell’atletica, ma ilsi aprirà alle 7:30 con la 10km di nuoto di fondo con Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza a caccia di medaglie. Una giornata che vedrà tantissime finali, ecco ilcompleto e integrale per non perdervi davvero nulla. ILSPORT PER SPORTOre 7:30 – NUOTO DI FONDO maschile 10 km Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -67 kg qualificazioni Ore 9:00 – GOLF femminile terzo giro Ore 9:10 – TAEKWONDO maschile -80 kg qualificazioni Ore 10:00 – TUFFI maschile piattaforma 10 m qualificazioni Ore 10:00 – GINNASTICA RITMICA conc.