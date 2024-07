Incubo Ar-15 il fucile d’assalto delle stragi Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Boni Lo sniper con la faccia da bambino e un passato da bravo studente ha sparato a Trump con un Ar15, acronimo di Armalite Rifle design15, ilsemiautomatico che nella sua versione militare ha fatto la storia dei conflitti d’America dal Vietnam in poi con un continuo aggiornamento della sua dinamica e della sua potenza. Non è una carabina di precisione, quindi, arma che di solito è utilizzata dai cecchini e negli attentati. L’Ar 15 è ilche nella sua versione civile affascina maggiormente l’America a mano armata, quella che frequenta i poligoni e che si sente sicura nell’averlo nell’armadio di casa. Questo mitragliatoreè considerata l’arma letale più diffusa nel Paese, una sorta di icona nazionale, presente in 40 milioni di pezzi e posseduta da americani di ogni fascia sociale.