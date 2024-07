I timori per una presidenza Trump non sono del tutto giustificati La versione di Jean

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 15 luglio 2024) Sopratdopo l’attentato del 14 luglio, Donaldha visto aumentare ancora le sue probabilità di essere eletto presidente degli Usa. Tutti devono prenderne atto. Comunque vada, è controproducente considerareil “male assoluto” e una minaccia da contrastare. A parer mio non lo è. Lo dimostrano talune decisioni positive prese durante il suo primo mandato. Le sottolineeremo in quest’articolo, trascurando quelle negative, relative peraltro più ai suoi toni che ai suoi atti. Molti temono la secondapotrebbe avere sui legami transatlantici e sugli attuali assetti geopolitici ed economici mondiali. Secondo questi commentatori,comprometterebbe la Nato e, insieme ad essa, la sicurezza europea. Abbandonerebbe l’Ucraina al suo destino, lasciandola conquistare da Mosca o, comunque, dilazionandone l’assorbimento nel Russkiy Mir, non tutelando un’eventuale tregua con garanzie di sicurezza credibili, ossia con l’“ombrello della Nato”.