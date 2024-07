Grande Fratello Giselda Torresan e quella provocazione di cattivo gusto nei confronti di Greta Rossetti | la reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Negli ultimi giorni gli ex protagonisti dell’ultima edizione delMirko Brunetti,e Sergio D’Ottavi sono finiti al centro di un nuovo polverone social per via di alcune rivelazioni fatte da Amedeo Venza in relazione alla festa post Gf che si è tenuta ormai quattro mesi. Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip, infatti, Mirko durante la festa avrebbe apostrofatoe tutte le donne in modo poco carino, versione poi confermata dallo stesso Sergio tramite un comunicato pubblicato sulle sue storie Instagram. A smentire la versione ci ha pensato invece, la quale tramite il suo profilo X ha spiegato che la musica era troppo alta e che quindi è impossibile che qualcuno abbia potuto sentire Brunetti pronunciare quelle parole.