Festa grande a Latina per i 100 anni di nonna Corina

(Di lunedì 15 luglio 2024)Morellato, originaria di Villafranca Padovana (Padova), ha festeggiato ieri il suo 100° compleanno nel suo amato podere in strada Rio Martino a. Dall’Infanzia nell’Agro Pontino al Matrimonio Arrivata nell’Agro Pontino a soli 9era la primogenita di otto figli. La sua famiglia fu assegnataria di un podere a Borgo San Michele. Dopo il matrimonio con Mario Marson, avvenuto il 16 novembre 1946, si trasferì a strada Rio Martino, dove vive tutt’ora. Lae l’Omaggio del Sindaco Per celebrare questo traguardo speciale, la famiglia diha organizzato una. Il sindaco Matilde Celentano, insieme al consigliere comunale Vincenzo Valletta, ha partecipato alla celebrazione, augurando adi continuare ad essere una luce di speranza per la sua famiglia.