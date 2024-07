Dove si trova a New York il Katz’s Delicatessen sì quello dell’orgasmo di Sally

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 15 luglio 2024) Al 205 della Houston Street a Newsi, uno dei luoghi simbolo della città, diventato universalmente conosciuto grazie al film Harry, ti presento. Al suo interno, infatti, è stata ambientata l’ormai fatidica scena in cui Meg Ryan simula un orgasmo per dimostrare all’attonito Billy Crystal quanto gli uomini non conoscano le donne. E quel tavolo è diventato luogo della cultura popolare tanto che, una volta entrati, lo siben evidenziato grazie ad un cartello che fa proprio riferimento alla pellicola del 1989. Il leggendario tavolo di(fonte: Instragram Francesca Fiorentino)Prima, però, che il cinema lo immortalasse, portandolo a rimanere assolutamente invariato nel corso degli anni proprio per rimandare la sua atmosfera, Katz aveva già una lunga storia alle sue spalle.