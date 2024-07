Cabal davanti ad altri due | doppio incontro! Il piano dell’Inter ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Inter si spinge in avanti per David. Il profilo del colombiano èsia a Mario Hermoso che a Ricardo Rodriguez. IN ALTO – Avanti tutta per. L’Inter si fionda sul difensore del Verona e nei prossimi giorni incontreranno prima gli agenti e poi il Verona. Ildel club è infatti di trovare prima l’accordo con i rappresentanti del calciatore e poi una volta chiuso con loro andare a casa del Verona e strappare il sì a Maurizio Setti. Insomma unben delineato anche per scardinare la concorrenza della Juventus, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche lì. Ad oggirimaneai due di esperienza sul taccuino di Marotta e Ausilio: vale a dire Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso.-Inter, dopo gli agenti l’con il Verona FORMULA – Una volta trovato l’accordo con gli agenti di, l’Inter andrà a parlare appunto col Verona.