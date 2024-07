Attentato a Trump il tycoon ferito diventa una statuina del presepe | Solidarietà a Donald

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Napoli, 15 luglio 2024 – L’spunta sui banchi di via San Gregorio Armeno. La scena delcon l’orecchio insanguinato – che in questi giorni ha fatto il giro del mondo – è stata immortalata dai maestri artigiani in unadelnapoletano. A realizzare l’opera è stato l'artigiano Marco Ferrigno, che ha dedicato la sua statuetta a. “Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L'inconcepibile e anacronistico– spiega Ferrigno – che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile.”. .