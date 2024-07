Annullata conferenza stampa sulla Palestina alla Camera | Non ci sono le condizioni per tutelare Shawan Jabarin

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 15 luglio 2024) «AOI, ARCI e Amnesty International annunciano la decisione di annullare laprevista per martedì 16 luglio alle ore 16 presso la Saladelladei Deputati». Lo rende noto un comunicato diffuso dall’Arci. «Reputiamo che non ci siano più leminime necessarie per, direttore generale della ong palestinese Al-Haq, e garantire la centralità che deve avere l’attuale inaccettabile strage in corso a Gaza e la grave crisi umanitaria nella Cisgiordania occupata. Richiamiamo lae la politica ad affrontare questioni fondamentali per la nostra democrazia fuori da polemiche strumentali. Censura e propaganda, criminalizzazione delle Ong e dei difensori dei diritti umanitemi che meritano attenzione e adeguate misure di contrasto.