Shannen Doherty è morta il commosso ricordo degli attori di Beverly Hills 90210 | Era una forza della natura

(Di domenica 14 luglio 2024) Ieri, 13 luglio, si è spenta a di 53 anni, nota per aver interpretato il ruolo di Brenda Walsh in. La notizia è stata diffusa dalla rivista People, che ha comunicato la dipartita dell’attrice, la quale ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro. Gli appassionati dell’iconica serie televisiva stanno piangendo la perdita dell’attrice, così come accadde circa cinque anni con Luke Perry (Dylan McKay in), che si è spento dopo aver subito un secondo ictus ischemico. I due, morti entrambi all’età di 53 anni, hanno formato una delle coppie più amateserie tv. La prematura morte di Shannon ha sconvolto non solo i fanserie ma anche i suoi ex protagonisti. A seguitotriste notizia Jason Priestley, che ha interpretato il ruolo del fratello gemello di Brenda, Brandon Walsh, ha scritto sui social: Sconvolto e rattristato per la scomparsamia amica